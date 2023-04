A Udine il parcheggio si paga col bancomat.

Novità per la sosta a Udine: il parcheggio a raso, quello sulle strisce blu, si potrà pagare anche col bancomat. Una bella innovazione che risparmierà a più di qualcuno la scocciatura di scoprirsi senza monetine e di dover correre a cambiare qualche spicciolo da introdurre nel parcometro.

Ssm spa, la società che gestisce la sosta nel capoluogo friulano e a Cividale del Friuli, ha infatti investito nell’aggiornamento e ammodernamento tecnologico dei parcometri esistenti rinnovandone le componenti hardware e software, abilitando i pagamenti elettronici e centralizzando i dati delle transazioni in tempo reale.



Tra Udine e la città ducale sono attualmente installati circa 175 parcometri a marchio Solari di Udine, che resteranno esteticamente uguali anche una volta abilitati per i pagamenti cashless.

L’esperienza lato utente sarà migliorata grazie al nuovo display TFT-LCD di 7” touch che riporterà tutte le informazioni utili e le istruzioni di utilizzo in più lingue per gli ospiti stranieri che visitano la città; i pagamenti potranno essere sempre effettuati per mezzo delle monete oppure, appunto, mediante sistemi elettronici contact-less sia bancari (bancomat, carte di credito, NFC Android -IoS), sia con le tessere prepagate di Ssm, così come è confermata la possibilità di pagare la sosta con l’applicazione InPark che è ormai utilizzata da quasi 30.000 utenti.

Dopo una prima fase di test sul campo, Ssm ha avviato la progressiva installazione delle apparecchiature per mezzo del proprio personale tecnico che ad oggi ha raggiunto un avanzamento di circa il 40% e si concluderà presumibilmente entro i prossimi due mesi. Al termine dell’installazione di tutti i parcometri e della successiva centralizzazione la società procederà gradualmente alla implementazione delle ulteriori funzionalità.