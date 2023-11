In consiglio regionale Fvg il caso dei bus elettrici di Udine senza pedana per i disabili.

È approdato in consiglio regionale il “caso” dei bus elettrici in servizio a Udine privi di pedana automatica per far salire a bordo le persone disabili. Lo segnala una nota del gruppo consiliare Patto per l’autonomia-Civica Fvg.

Con un’interpellanza alla Giunta regionale la consigliera regionale Simona Liguori ha infatti “posto l’accento sulla segnalazione fatta da un utente impossibilitato a utilizzare i tre minibus che servono la linea 14 (la cosiddetta “circolare del centro”), nonostante la regolare sottoscrizione da parte di quest’ultimo di un abbonamento per un servizio che di fatto non gli viene garantito”.

“Ho preso in carico la segnalazione – spiega la consigliera – chiedendo alla Giunta se non ritenga opportuno adoperarsi al più presto affinchè le pedane automatiche possano essere installate anche sui bus della società Arriva Udine, che attualmente ne sono sprovvisti (a quanto sembra, il 10% del totale). I mezzi di trasporto – conclude Liguori – sono fondamentali per creare un ambiente inclusivo in cui le persone con disabilità possano partecipare pienamente alla vita della nostra città”.