L’intervento in viale 23 Marzo a Udine.

Non sono passati inosservati i calcinacci caduti, questo pomeriggio, da un condominio di viale 23 Marzo a Udine. È stato necessario così l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la verifica delle condizioni del palazzo.

Fortunatamente, rimossa la parte danneggiata, non è stato necessario procedere con altro interventi. Per consentire le operazioni, la strada è stata ridotta su una corsia e sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno regolato il traffico.

(Visited 75 times, 75 visits today)