Le celebrazioni per il 2 giugno.

Il 2 giugno 2021 si svolgeranno le celebrazioni del settantacinquesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Il programma delle celebrazioni sarà necessariamente ridotto rispetto al passato, perché ha dovuto tenere conto delle misure anti Covid-19 contemplate dalla normativa attualmente vigente.

Le celebrazioni a Udine.

Nella città di Udine sono previsti tre momenti celebrativi in forma statica. Si inizierà in piazza Libertà con l’Alzabandiera delle ore 9 sulle note dell’Inno nazionale, al quale farà seguito la deposizione di una corona presso il Tempietto ai Caduti della Loggia di San Giovanni, secondo il cerimoniale guidato da militari della Brigata Alpina Julia.

A partire dalle ore 15 si terrà la cerimonia di consegna dei diplomi ai cittadini della provincia, insigniti dal Signor Presidente della Repubblica Sergio Mattarella delle distinzioni onorifiche di Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”, per essersi distinti nel pensiero e nelle opere nel campo della scienza, delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di cariche pubbliche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari. Significativa è la presenza di insigniti che si sono segnalati per l’opera di assistenza sociale, sanitaria e di protezione civile durante l’emergenza pandemica.

Durante la cerimonia, che si terrà — per motivi di sicurezza — ad invito, in tre turni e all’aperto nel giardino di Palazzo Antonini-Maseri, eccezionalmente concesso per l’occasione, il Prefetto Massimo Marchesiello procederà anche alla consegna della onorificenza di “vittima del terrorismo” ad un militare che era di stanza in Afghanistan, nonché alla consegna al Sindaco di Treppo Ligosullo dello stemma e del gonfalone del nuovo Comune nato da fusione nel 2018.

Alle ore 19, la giornata celebrativa si concluderà con l’Ammainabandiera, sempre in piazza Libertà.

I cittadini insigniti delle Onorificenze

titolo cognome e nome professione Cavaliere BALDACCONI NIVES Pensionata Cavaliere BEDNAROVA RYM Medico Anestesista specializzato in rianimazione e terapia del dolore Cavaliere BENEDETTI SERGIO Vicecomandante provinciale Corpo Vigili del Fuoco Commendatore BIDIN ADRIANO Brigadiere Generale Bersaglieri in quiescenza Cavaliere BOTTICELLI MASSIMO Sottufficiale dell’Esercito Cavaliere CAMPESE RENATO Pensionato Cavaliere CERUZZI ENZO Ufficiale dell’Esercito

Cavaliere CHIANDETTI LUIGI Pensionato Cavaliere COCCOLO CLAUDIO Musicista Cavaliere COMAR ANGELO Pensionato -W-Vicepresidente Ass. Naz. Bersaglieri Cavaliere CONTARDO MARZIA Medico chirurgo Cavaliere COSSETTINI MAURO Brigadiere Capo Q.S. dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza Cavaliere CUZZOLIN IVANA Pensionata Cavaliere DE CICCO GERARDO M.A.s.U.P.S. Arma Carabinieri Cavaliere DECIO LAURA Dirigente scolastico Cavaliere DEL BON MILVIA Pensionata Ufficiale D’ELICIO GIUSEPPE Primo Maresciallo Luogotenente dell’E.I. in quiescenza Cavaliere DE RICCARDIS DEMETRIO Vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri Commendatore FAIDIGA ADOLFO Colonnello Arma Carabinieri Cavaliere FLORA LUCIA Collaboratrice scolastica in pensione

Cavaliere FLORA MARIO C Consulente tributario Cavaliere FLORAMO ANGELO Docente scolastico Cavaliere FOGHINI UGO Ufficiale Corpo delle Capitanerie di Porto Cavaliere GRASSO ANDREA Agente di commercio Cavaliere GRECO MAURIZIO Ispettore Superiore P.S. Ufficiale GRIMAZ STEFANO Professore universitario Cavaliere LAMPANI MASSIMO Ufficiale dell’Esercito Cavaliere LANT MARCO Ufficiale dell’Aeronautica Cavaliere LENARDUZZI MARIO Pensionato Ufficiale MACUGLIA GIULIANO Gestore sala cinematografica Cavaliere MAIO AGOSTINO Dipendente Università di Udine Ufficiale MARINI GABRIELE Pensionato Cavaliere MASONE VINCENZO Appuntato Scelto Q.S. della GdF

Commendatore MATTIOLI ROMEO Dirigente di banca a riposo Cavaliere MESTRONI GRAZIANO Pensionato Cavaliere MICELI LUCA Medico anestesista Cavaliere MONTEDORO PASQUALE Pensionato Cavaliere NONNI GIORGIO Artigiano edile Cavaliere NOT DARIO Dirigente d’Azienda in pensione Cavaliere PETRIGH RINO Pensionato — Presidente A.N,A Cavaliere PISCHEDDA ALBERTO Infermiere Ufficiale RAFANI ESPEDITO Medico odontoiatra Cavaliere SCALINCI ERRICO Maresciallo Aiutante dell’Esercito Italiano in quiescenza Cavaliere SCHIRATTI ANGELO Dipendente Ente locale Cavaliere TAVERNA TURISAN LORIS Pensionato Cavaliere TODONE ENZO Pensionato — Consigliere e Cassiere dell’Associazione locale Arma Aeronautica

Cavaliere TRENTIN DAVID Impiegato comunale Cavaliere VARVAGLIONE MASSIMO Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri Cavaliere ZANIER EMIDIO Insegnante di Scuola Secondaria di Primo Grado in quiescenza Cavaliere ZEARO DARIO Dipendente TELECOM in pensione

Onorificenza di “vittima del terrorismo”

PACE ALESSANDRO Caporal Maggiore Capo dell’Esercito Italiano

