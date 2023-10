Concerto inaugurale al Nuovo Giovanni da Udine: parte la stagione

Venerdì 6 ottobre concerto inaugurale al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Concerto inaugurale venerdì 6 ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine: alle 20.30, saliranno sul palco la celebrata Dresden Philharmonic con il direttore polacco Krzysztof Urbańsky e la violoncellista austriaca Julia Hagen, giovane e già richiestissima nelle più blasonate sale da concerto del mondo.

Quello in programma è il primo concerto della stagione firmata dalla nuova direttrice artistica Musica e Danza Fiorenza Cedolins. “Sono grata a questo Teatro per avermi dato la possibilità di proporre al pubblico molte realtà musicali interessanti a livello nazionale ed europeo – sottolinea Fiorenza Cedolins -. Per questa stagione ho voluto puntare su contaminazioni fra generi musicali, con programmi che spaziano dai capolavori della classica a brani di autori anche contemporanei, ponendo particolare attenzione a giovani artisti che già si stanno avviando a una carriera di successi e valorizzando le risorse artistiche del territorio”.

“Molte anche le collaborazioni con le più importanti istituzioni musicali della nostra regione, come il Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Tieste, Fvg Orchestra, il Coro del Friuli Venezia Giulia. Sarà una stagione di scoperta, di talenti e di bellezza, che mi auguro gli spettatori vorranno vivere assieme alle persone amate, con gioia e passione riprendendo così a tessere la meravigliosa tela delle straordinarie, irripetibili emozioni condivise insieme dal vivo”.

Informazioni e Biglietteria.

La biglietteria del Teatro in via Trento 4 a Udine è aperta dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00 (chiusura nei giorni festivi e i lunedì). Acquisti online su vivaticket.it.