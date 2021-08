Il 20enne condannato per spaccio di droga in provincia di Udine.

Ha scelto di presentarsi spontaneamente nella stazione dei carabinieri per essere portato nel carcere minorile di Treviso e scontare la sua pena per spaccio di droga. Stanotte 26 agosto, i carabinieri della dipendente sezione Radiomobile di Udine, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Trieste, a carico di un ventenne con precedenti di polizia, residente in città.

Il giovane, presentatosi spontaneamente, dovrà scontare ora la pena di un anno e tre mesi di reclusione per il reato di “detenzione di stupefacenti a fini di spaccio” commesso in provincia di Udine nell’anno 2018, quando era ancora minorenne. L’arrestato veniva quindi associato all’istituto penale minorile di Treviso, cosi come disposto dall’autorità giudiziaria mandante.

