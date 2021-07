Le proposte per il cinema all’aperto a Udine.

E’ finalmente esplosa l’estate: e tra concerti, fiere, conferenze, spettacoli teatrali, incontri sportivi e molto altro ancora, ritorna anche, per la gioia degli appassionati, l’amato cinema all’aperto presso l’Arena del Giardino Loris Fortuna di Udine.

A partire da oggi, giovedì 8 luglio, e fino al 2 settembre, gli spettatori avranno la possibilità di godersi ogni giovedì una pellicola diversa sul grande schermo. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti: dalle prime visioni ai grandi classici, dai numeri uno dell’ultima stagione a piccole serate a tema; non mancheranno neppure gli eventi particolari. A dare il via ufficiale sarà il cult “Angeli perduti” del regista Wong Kar Wai, capolavoro ambientato a Hong Kong che ci svela il lato pop e postmoderno del genio cinese.

Il programma spazierà tra i generi e i paesi, cercando di intercettare i gusti degli spettatori più disparati e proponendo anche due eventi speciali dedicati alla nostra terra: il primo, “La sentinella della patria”, sarà in collaborazione con Cinemazero , musicato dalla Zerorchestra e restaurato dalla Cineteca del Friuli di Gemona; il secondo sarà il road movie “Pozzis, Samarcanda” di Stefano Giacomuzzi, racconto del viaggio in moto di Alfeo “Cocco” Carnelutti dal Friuli all’Uzbekistan.

Tra alcuni dei titoli in programmazione troviamo “Nomadland” di Chloé Zhao (13 luglio), “La sentinella della patria” di Chino Ermacora (15 luglio), “Un altro giro” di Thomas Vinterberg (21 luglio), “Madre” di Bong Joon Ho (23 luglio), “Earwig e la strega” di Goro Miyazaki (29 luglio), e moltissimi altri ancora. A curare l’evento è il Comune di Udine in collaborazione con il CEC – Centro Espressioni Cinematografiche. I posti a sedere disponibili saranno 200: per la prenotazione, sarà possibile recarsi alla biglietteria dell’Arena (aperta dalle 20.45) oppure tramite l’acquisto online sul sito www.visionario.movie.

Appassionati cinefili, è finalmente giunto il vostro momento: non esitate, correte al cinema!

