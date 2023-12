Le vetrine di Udine decorate per Natale da Marko.

Girando per Udine in questo dicembre, qualcuno forse le ha notate: bellissime vetrine decorate con pupazzi di neve, babbi natale, cerbiatti e paesaggi invernali. Sono le opere di Marko Nikopa e, come le sue creazioni, anche la sua storia è meravigliosa.

Marko è un nome d’arte: l’artista in realtà si chiama Nabil ed è un 28enne di origine marocchina, nato in un paesino vicino a Marrakech. Amante dell’arte fin da piccolo, la sua passione non ha trovato supporto in famiglia e lui ha deciso di emigrare, salendo su un barcone e approdando in Spagna.

Non era quello, però, il suo obiettivo: Nabil sognava l’Italia, patria di grandissimi artisti e ricca di storia e cultura. Così, alla fine, ci è arrivato: prima a Verona, poi a Udine dove è anche stato ospite per un po’ alla ex Cavarzerani. Si è rivolto ad associazioni che lo hanno aiutato, ha vissuto a Paularo, ma ha voluto tornare nel capoluogo, per potersi esprimere.

Tanta determinazione è stata premiata: è stato scelto per “E adesso sono qui”, progetto di educazione al patrimonio culturale promosso dalla Soprintendenza e dedicato a persone nate o cresciute al di fuori dell’Italia, ma che adesso vivono qui; e quest’anno ha potuto mostrare la sua creatività decorando diverse vetrine di negozi, che si possono ammirare in via Pradamano, via Bertaldia, via Roma, viale Palmanova e viale San Daniele (solo per citarne alcune). E, non c’è che dire, con la sua arte ha saputo dare ancora più magia al Natale.