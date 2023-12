La catena belga di farmacie è sbarcata anche a Udine

Aperta al Terminal Nord la farmacia Medi Market.

Il gruppo Medi-Market, una catena di farmacie e parafarmacie di origine belga attiva in Italia dal 2019 con 24 punti vendita, continua la sua espansione nel Paese, e sbarca anche a Udine. Dopo l’apertura recente (il 21 dicembre) al Palmanova Village di Aiello, infatti, ieri 29 dicembre è stato inaugurato anche il nuovo punto vendita al Terminal Nord in Via Tricesimo. Nel 2024, il Gruppo prevede di aprire altri 15 punti vendita in tutta Italia, estendendo la sua presenza anche a regioni del Centro Italia.

Lo store udinese conta su una superficie di 400 metri quadrati, con un vasto assortimento. Oltre ai parafarmaci, il negozio offrirà articoli per l’igiene e la cura della persona, prodotti per mamme e bambini, nonché complementi alimentari, contribuendo a offrire un’ampia gamma di opzioni ai clienti.

L’obiettivo principale di Medi-Market è rendere la salute e il benessere accessibili a tutti come cita anche il motto “Il benessere alla portata di tutti”. Il Gruppo, presente attualmente in tre Paesi (Italia, Belgio e Lussemburgo), mira a offrire un facile accesso alla salute e al benessere della persona attraverso un assortimento vario e ricco e a prezzi convenienti. Per contrastare l’aumento dei prezzi e soddisfare le esigenze dei consumatori, i negozi Medi-Market in Friuli offriranno una selezione di prodotti di prima necessità a prezzi ulteriormente ridotti, con sconti medi del -20%.