Donazione di 100mila euro a 3 Comuni a sostegno dei più bisognosi.

Una bella storia di Natale, di quelle che scaldano il cuore perché mostrano che le persone pensano ancora a chi è meno fortunato di loro e, anzi, fanno qualcosa per aiutare: un imprenditore del territorio, infatti, ha fatto una donazione a tre Comuni (due del Friuli e uno del Veneto) a favore delle famiglie in difficoltà.

Il benefattore, che opera nel settore del legno e vuole restare anonimo, ha dato 100 mila euro ai Municipi di Prata di Pordenone e di Brugnera, nonché a quello di Portobuffolè (Treviso), una somma che sarà destinata al sostegno dei bisognosi.

A rendere pubblica la notizia, è stato il Comune di Prata con un post sulla sua pagina social ufficiale: “Le belle storie natalizie esistono ancora – cita il post -. E hanno come protagonisti quegli imprenditori che tengono al benessere dei territori nei quali operano e nei quali vivono i loro dipendenti”.

“Da segnalare in questo senso il nobilissimo gesto di un’importante azienda del territorio che nel periodo natalizio ha deciso di stanziare un contributo da oltre centomila euro da dividersi tra i comuni di Prata di Pordenone, Brugnera e Portobuffolè. Il contributo dovrà essere devoluto come aiuto alle famiglie bisognose e ai cittadini in difficoltà economica. Un gesto che arriva come un nobilissimo atto di generosità per questo Natale“.

“Ringrazio di cuore per questa donazione che mi ha commossa molto – è il commento del sindaco di Prata Katia Cescon – Un dono che regalerà un sorriso a molte famiglie e anziani del territorio”.

L’amministrazione comunale si è mossa subito per capire come suddividere la quota che verrà destinata come aiuti per spesa, bollette, affitti, rette asilo, per finanziare dei piccoli interventi presso il centro anziani e per potenziare corsi di italiano per stranieri, questi ultimi organizzati in cooperazione con gli altri due Comuni destinatari della encomiabile donazione.