Usato il taser per bloccare un 24enne marocchino.

Era stato fermato per un controllo di routine, ma quando i carabinieri gli hanno chiesto i documenti, lui ha dato in escandescenze, cercando anche di colpirli con calci e pugni; per bloccarlo, alla fine gli uomini dell’Arma hanno usato il taser.

E’ successo ieri pomeriggio in via delle Fornaci a Udine, dove il giovane, un 24enne marocchino residente a Udine, è stato fermato e ha reagito in maniera violenta. Gli uomini del nucleo Radiomobile e della compagnia di Udine Est hanno quindi utilizzato l’arma a scarica elettrica per renderlo innocuo.

Dai controlli, è emerso che nei confronti del 24enne era stato emesso un ordine di carcerazione lo scorso agosto dal magistrato di sorveglianza di Modena; il giovane è quindi stato arrestato, con l’accusa anche di resistenza a pubblico ufficiale. Dopo i controlli medici, che hanno confermato che la scarica elettrica del taser non gli aveva procurato danni, è stato portato al carcere di via Spalato.