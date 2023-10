Il medico va in pensione, tutta Buttrio viene a salutarlo

Il medico di Buttrio in pensione, salutato da tutto il paese.

Alle volte il “medico di famiglia” è proprio da prendere in senso letterale: è il caso di Eliano Bassi, medico di base di Buttrio, capace di entrare in famiglia, appunto, come un parente, che è appena andato in pensione, ma che la sua comunità ha voluto salutare con una festa cui ha partecipato praticamente tutto il paese.

Tanto l’affetto e la stima per il dottor Bassi, che i cittadini di Buttrio hanno offerto un rinfresco in suo onore e hanno anche fatto una raccolta fondi per un regalo: una bicicletta a pedalata assistita, dono anticipato da uno scherzoso enorme pacco contenente una bici rotta e priva di pedali.

La festa si è svolta venerdì sera al Palafeste alla presenza di circa 400 pazienti e non del medico. Lui, accompagnato da moglie e figlia, non si è risparmiato in sorrisi, abbracci e rassicurazioni. Al momento dei saluti lo si è sentito dire più volte, soprattutto ai pazienti più anziani: “Per qualsiasi cosa chiamami, io ci sono sempre”.

All’evento hanno partecipato colleghi e pazienti del paese, ma anche di Paularo dove Bassi era stato medico di medicina generale prima di arrivare a Buttrio. Sono intervenuti Luigino Vidotto, ex referente del distretto sanitario di Cividale, oggi diretto da Anna Paola Agnoletto, e l’infermiera di comunità Claudia Oriecuia, con la quale il dottor Bassi ha impostato progetti tuttora in essere, esportati anche fuori dal territorio.