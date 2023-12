Gaffe allo stadio Friuli nel minuto di silenzio per Juliano: sul maxischermo c’è Pulici

La gaffe allo stadio Friuli.

Uno spiacevole errore ha segnato il momento di raccoglimento al Bluenergy Stadium di Udine, poco prima del calcio di inizio del match di campionato tra Udinese e Sassuolo. Il minuto di silenzio dedicato alla memoria di Antonio “Totonno” Juliano, leggenda del Napoli scomparso la scorsa settimana all’età di 80 anni, è stato offuscato da un’incredibile gaffe che ha destato imbarazzo tra i presenti.

Come da disposizioni della FIGC per tutte le partite della 16ª giornata, i calciatori e gli arbitri si sono schierati a centrocampo per onorare la memoria di Juliano con un minuto di silenzio. Ma sul maxischermo dello stadio Friuli è stata proiettata erroneamente l’immagine di un altro calciatore, la leggenda del Torino Paolo Pulici, ancora vivo e in buona salute a 73 anni. Il clamoroso scambio di persona non è passato inosservato tra gli spettatori presenti e soprattutto online, con l’errore che è diventato subito virale.