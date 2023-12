L’Udinese getta via i 3 punti e si fa rimontare dal Sassuolo

Udinese Sassuolo finisce 2 a 2.

Ancora una vittoria sfumata in casa per l’Udinese. Dopo il pareggio contro il Verona di due settimane fa i bianconeri non riescono a portare a casa i tre punti neanche contro il Sassuolo, nonostante il doppio vantaggio.

Una prima mezz’ora di gioco piuttosto spenta, con il Sassuolo che ha tenuto più la palla ma senza riuscire a creare particolari emozioni. L’Udinese riesce a passare in vantaggio al 36′, con la prima vera occasione della partita. Pereyra serve un cross perfetto per la testa di Lucca, che insacca e porta i bianconeri in vantaggio. Il raddoppio dell’Udinese arrivato in apertura della ripresa, quando al 55esimo Pereyra supera Erlic con un tunnel prima di colpire in rete, portando il punteggio sul 2-0.

Pochi minuti dopo e la partita si complica per i bianconeri. Al 60′ Payero viene espulso per un intervento duro su Erlic. L’Udinese si è ritrovata in inferiorità numerica e il Sassuolo di prendere fiducia alla caccia del pareggio che arriva con due rigori trasformati da Berardi, al 74′ e al 88′, per il definitivo 2 a 2.