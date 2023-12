La partita dell’Apu Udine nel campionato di Legadue di pallacanestro

Una partita senza storia ha visto prevalere l’Apu Old Wild West Udine sul campo dell’ultima in classifica Umana Chiusi: 79-43 il punteggio finale a favore dei ragazzi di coach Adriano Vertemati, troppa la differenza in campo per pensare che i toscani potessero tenere botta per più di qualche minuto. Udine è una corazzata costruita per andare in serie A mentre i padroni di casa, verosimilmente, retrocederanno in serie B. Top scorer della partita un praticamente perfetto Raphael Gaspardo, autore di 24 punti con 9 su 11 al tiro, 18 i punti di Mirza Alibegovic, in doppia cifra anche Jason Clark a 12 e Diego Monaldi a quota 11.

Ovviamente soddisfatto della prestazione coach Adriano Vertemati: “Abbiamo giocato una partita seria e con un ottimo atteggiamento difensivo, abbiamo lasciato veramente poco spazio a Chiusi che aveva delle assenze e aveva delle situazioni non ottimali per giocarsi la partita, comunque non è mai facile vincere così in trasferta. Il loro allenatore ci ha definito la squadra più forte del girone? non è così perchè la più forte sarà quella che vincerà alla fine, noi siamo tra le 4-5 più forti e di là ci sono altre 2-3 squadre, ma forte sei se batti quelle squadre del tuo livello e noi dobbiamo dimostrarlo in questo girone di ritorno. Se devo dire una squadra per me Trieste è quella con il roster più lungo e ricco di talento”.

Contento per la prestazione un super Gaspardo: “Siamo stati bravi e molto concentrati fin da subito, non bisogna mai sottovalutare nessuno e non l’abbiamo fatto. Finora in casa siamo imbattuti, ma fuori casa abbiamo avuto alcuni passi falsi, ma dopo Piacenza penso abbiamo imparato la lezione e non sottovalutiamo nessuna partita. Il campionato è lungo e ci aspetta anche una lunga fase orologio, ho sentito il loro coach dire che siamo la squadra migliore, ma Forlì, Bologna e Trieste sono molto forti e non sarà facile batterle”.

L’Apu Udine tornerà in campo sabato prossimo per il derby contro Cividale.