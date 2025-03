I gatti del Maestro Celiberti alla mostra per aiutare gli animali in difficoltà

Il Maestro Giorgio Celiberti sposa l’iniziativa GattArt.

I gatti in bronzo del Maestro Giorgio Celiberti sono tra le sue opere più conosciute e amate. Così il maestro ha deciso di aderire alla mostra “GattArt” per sostenere gli animali in difficoltà. Si tratta di una mostra che celebra il fascino, l’eleganza e il simbolismo del gatto attraverso molteplici forme artistiche. Scultura, mosaico, dipinti, fotografia, grafiche, installazioni e poesia si intrecciano in un percorso espositivo suggestivo, pensato per incantare ed emozionare il pubblico.

L’evento, organizzato dall’associazione Corte degli Artisti Aps in collaborazione con il Club per l’Unesco di Udine e ANIMAliAMO Odv. si propone di sensibilizzare le persone sulla condizione degli animali in difficoltà e di raccogliere fondi per sostenere l’associazione che si prende cura dei felini abbandonati, ma, soprattutto, nasce con l’intento di valorizzare l’arte e, al tempo stesso, sensibilizzare sulla profonda connessione tra l’espressione artistica e il mondo animale.

La mostra GattArt.

Il Maestro Celiberti ha realizzato 190 stampe speciali, tratte da un’opera ad olio degli anni ‘50 che hanno i gatti come protagonisti, grazie al supporto di Walter Marchesin di Maico, il cui ricavato sarà interamente devoluto a favore di ANIMAliAMO Odv di Rive d’Arcano, un’organizzazione dedicata al nutrimento, alla cura e alla protezione degli amici a quattro zampe.

La Corte degli Artisti Aps, insieme ad altri artisti, si unisce in questa causa per fare la propria parte nella lotta contro l’abbandono degli animali e promuovere un messaggio di amore e rispetto verso tutte le creature viventi. L’evento “GattArt” offre un’opportunità unica per ammirare l’arte di talentuosi artisti e, allo stesso tempo, contribuire a una causa a favore degli amici felini. I cittadini possono aderire acquistando le opere d’arte e sostenendo così il lavoro instancabile di ANIMAliAMO. “Sono lieto di partecipare a questa iniziativa – afferma il Maestro Celiberti – gli animali fanno parte del nostro mondo, vanno amati e rispettati e in questo caso lo facciamo attraverso l’arte, che sa esprimere emozioni anche verso i nostri amici a quattro zampe”.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 22 marzo (con inaugurazione alle ore 10.00) al 22 aprile nella Corte degli artisti in piazza Roma 10 a Sedegliano, offrendo un’occasione unica per esplorare il legame millenario tra l’uomo e il gatto attraverso l’arte e la possibilità di adottare un piccolo micio in cerca di una casa e di una famiglia.