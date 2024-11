Tutto pronto per Ideanatale: 180 espositori per trovare il regalo perfetto

Presentata l’edizione 2024 di Ideanatale.

A poco più di un mese dal 25 dicembre, arriva puntuale Ideanatale, che da ben 35 edizioni accende, in migliaia di visitatori di tutte le età, il piacere del regalo e l’attesa per la Festa più bella dell’anno. Lo farà anche quest’anno, da venerdì 15 a lunedì 18 novembre, alla Fiera di Udine, con tantissime idee regalo e interessanti proposte per addobbare la casa e apparecchiare la tavola delle feste.

Ad anticipare l’atmosfera natalizia e a suggerire consigli per gli acquisti evitando le corse dell’ultimo minuto, ci pensano 180 espositori provenienti dal Friuli Venezia Giulia, ma anche dal Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna.

A presentare alla stampa l’edizione 2024 di Ideanatale è stato il Presidente di Udine Esposizioni, Antonio Di Piazza, nella corso della conferenza stampa alla quale sono intervenuti anche Eva Seminara componente della giunta della Camera di Commercio di Pordenone – Udine e Graziano Tilatti, Presidente di Confartigianato – Imprese Udine.

Il programma.

L’apertura ufficiale di Ideanatale è fissata per venerdì 15 novembre alle 17.00, con la partecipazione dell’Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, che darà il via a un weekend ricco di sorprese per i visitatori.

Gli espositori, rappresentanti delle eccellenze artigianali da ogni angolo d’Italia, saranno pronti a guidare il pubblico tra le migliori idee regalo, decorazioni e addobbi natalizi di tutte le forme, presepi, creazioni dell’artigianato artistico, libri, tessuti, abbigliamento e accessori, coperte e tovagliati, dolci e strenne agroalimentari, oggettistica da regalo, giochi, giocattoli, profumi, candele, essenze naturali e proposte vacanze sulla neve.

Presente anche PromoTurismoFVG per promuovere, al padiglione 6, il territorio tra città d’arte, enogastronomia e la montagna d’inverno. Inoltre, nello stand saranno in vendita il merchandising “Io sono Friuli Venezia Giulia” e gli skipass per la stagione 2024-2025 a un prezzo promozionale. Nei giorni e negli orari di apertura della fiera, sarà infatti possibile acquistare lo skipass giornaliero adulto, a data aperta, al prezzo di 38,50 euro anziché 44, utilizzabile dunque anche in alta stagione e fino alla chiusura degli impianti a Sella Nevea, il 13 aprile 2025.

Gli eventi.

La manifestazione è attesa dal pubblico anche per il ricco programma di eventi gratuiti che la anima rendendola occasione di condivisione, riflessione, conoscenza, divertimento e arricchimento. Sono 25 gli appuntamenti in calendario, dedicati ad adulti e bambini: magia e intrattenimento, canti e musica della tradizione natalizia, animazioni, letture e spettacoli per bambini e famiglie, degustazioni guidate gratuite nella rassegna “Spumanti per le Feste”, incontri, presentazioni di libri con gli autori e tra queste anche l’anteprima nazionale di “Racconti di Natale” di Carlo Sgorlon, che Morganti Editori propone sabato 16 novembre, alle ore 11.00.

Solidarietà.

Ideanatale è anche sinonimo di attenzione e solidarietà mostrando e valorizzando il lavoro del Terzo Settore, del volontariato e del no-profit. Creatività, solidarietà e anche impegno sociale con la presenza di realtà e istituzioni come la Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine, che venerdì 15 novembre, alle ore 17.30, promuove in Fiera in sala Bianca il seminario “Donne € Denaro. – Strategie vincenti per accedere al credito” in collaborazione con il Movimento Donne Impresa di Confartigianato – Imprese Udine, Servizi e Finanza FVG e con il sostegno della Regione FVG. Si tratta del primo appuntamento del percorso formativo rivolto alle donne che vogliono crescere finanziariamente e raggiungere l’indipendenza economica.

Di sviluppo sostenibile ed inclusivo si discuterà anche nella presentazione del “Progetto AUTStanding” che ha già concretamente dimostrato la possibilità di strutturare e attivare un modello economico-sociale replicabile, capace di garantire un miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità intellettiva, in particolare con disturbo dello spettro autistico, attraverso la formazione, il lavoro nel mondo della ristorazione ed un percorso di autonomia abitativa. A parlare di questa iniziativa, che ha conquistato l’attenzione e l’onorificenza del Capo dello Stato Mattarella, saranno i fondatori dell’Associazione La Melagrana nell’incontro “E’ severamente vietato calpestare i sogni: soprattutto i propri!” in agenda sabato 16 novembre, alle ore 17.00, nell’area eventi del padiglione 6.

Solidale anche il Torneo di Burraco, organizzato dal Circolo Burraco Città di Udine (Fibur) e che si giocherà nella sala Bianca della Fiera sabato 16 novembre, con inizio alle 14.30: parte dell’incasso sarà devoluto all’ Associazione ABIO Udine – ODV Associazione per il Bambino in Ospedale.

Presenza ormai ventennale a Ideanatale quella di Federcasalinghe – Obiettivo Famiglia che al padiglione 5 propone l’attività e i prodotti realizzati da decine di associate. Insieme a Casa del Consumatore FVG, propongono anche l’incontro sull’uso corretto e la conoscenza dei prodotti cosmetici. Per saperne di più, appuntamento sabato 16 novembre, alle ore 14.00, nell’area eventi del padiglione 6. Non solo: tutti i giorni di fiera, nello stand Federcasalinghe, il pubblico potrà votare il Presepio preferito tra i circa 30 esposti in mostra e realizzati dalle associate utilizzando legno, stoffa, metallo e altri materiali. La premiazione del Presepio più votato si terrà lunedì 18 novembre alle ore 15.00.

Lo sport, come fenomeno sociale e di aggregazione, è una componente storica di Ideanatale e lo sarà anche in questa edizione nell’incontro convegno “Un campione in famiglia” organizzato da Cussigh Bike e dedicato al ciclismo e ad altre discipline sportive, con la partecipazione dei campioni del FVG. Appuntamento per sabato 16 novembre, alle ore 18.00, area eventi padiglione 6.

Come per Casa Moderna, la Fiera mette gratuitamente a disposizione dei visitatori due scooter elettrici e una carrozzina. I mobility scooter permetteranno alle persone con mobilità ridotta di muoversi autonomamente e in sicurezza visitando gli stand della manifestazione; la carrozzina, invece, potrà essere utilizzata da chi preferisce visitare la fiera accompagnato. Il servizio è gratuito e disponibile all’ingresso ovest. Il servizio è realizzato grazie alla collaborazione con “Io Ci Vado APS”, Willeasy e Mobilità e Benessere

I concorsi e i buoni.

Bis anche per il Concorso a Premi: se Casa Moderna ha messo in palio una Smart Tv, Ideanatale regala le Gift Card. Per partecipare al concorso e tentare la fortuna è necessario conservare il biglietto di ingresso alla manifestazione.

Buono Cinema 2×1: con l’acquisto del biglietto d’ingresso, viene consegnato un buono omaggio cinema 2×1 da utilizzare entro il 31.12.24 che dà diritto alla visione dei film nelle sale del Cine Città Fiera (fino ad esaurimento dei buoni disponibili).

I commenti.

“Con Ideanatale – ha precisato Di Piazza – la Fiera offre alle aziende, molte delle quali sono micro imprese artigianali, uno strumento promozionale e di business consolidato. Un’opportunità che viene colta anche da associazioni, cooperative, consorzi e dalle realtà che operano nel Terzo Settore. Anche con questa manifestazione fieristica, Udine Esposizioni mostra la versatilità delle proprie strutture, entra nel tessuto economico, sociale e culturale del territorio, mantiene vive le relazioni e le sinergie con le istituzioni e le categorie”.

Come ha sottolineato in una nota il Presidente Giovanni Da Pozzo “La Camera di Commercio Pordenone-Udine sostiene con convinzione Ideanatale, che ogni anno ci avvicina alle festività animando il quartiere fieristico e valorizzando la creatività e il talento delle nostre imprese, specie quelle artigiane. Come sempre un bel modo per promuovere la vitalità dell’economia legata alle feste, per un evento sempre attento anche alla sostenibilità, all’innovazione e alla solidarietà”.

“Ideanatale – ha ricordato Tilatti – rappresenta un’ulteriore importante opportunità che questo polo degli eventi dà al mondo artigiano e a tutti coloro che firmano prodotti d’eccellenza per presentarsi e farsi conoscere al territorio e a un pubblico molto vasto. L’appuntamento si inserisce in un percorso di consolidamento del brand legato a questi spazi. Siamo grati alla Regione, alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine e alla stessa Fiera per averci dato la possibilità di contribuire a costruire la nuova missione di questo polo che ha già registrato un significativo apprezzamento con gli eventi di fine settembre, legati alla casa e al meglio della produzione agroalimentare”.

“La Fondazione Friuli – commenta in una nota il Presidente Giuseppe Morandini – sostiene da sempre questa iniziativa che, giunta ormai alla 35^ edizione, occupa un posto speciale nel cuore della città e dei visitatori, felici di immergersi nella magica atmosfera del periodo più bello dell’anno, grazie a un’offerta espositiva diversificata e di qualità, con un focus particolare, che è al centro dell’attenzione della Fondazione, sulla componente sociale, solidale e culturale della manifestazione, capace di coinvolgere enti del Terzo Settore, volontari ed editori, ai quali va il nostro più sentito ringraziamento”.

Orari: venerdì, sabato e domenica 10.00 – 20.00; lunedì 10.00 – 19.00

Ingresso € 3.00

Ingresso gratuito i bambini al di sotto del 12 anni e per i possessori di disability card (anche eventuale accompagnatore).