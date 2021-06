L’incidente a Udine.

Maxi incidente a catena tra 4 auto a Udine. Lo scontro è avvenuto questa mattina intorno alle 10 in via Tricesimo.

Tutti i veicoli procedevano incolonnati in direzione del centro cittadino. All’altezza del civico 134 della via una delle automobili ha tamponato l’altra. Di conseguenza quest’ultima ha impattato con quella che la precedeva che a sua volta è stata sospinta contro una quarta auto.

A seguito dell’impatto una 54enne è rimasta ferita in modo non grave. Dopo essere stata soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata all’ospedale di Udine. Sul posto sono intervenuti per i rilievi e la viabilità gli agenti della polizia locale di Udine.

(Visited 425 times, 425 visits today)