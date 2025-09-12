Bus gratuiti e agevolazioni nella Settimana della Mobilità Sostenibile: tutte le iniziative

Bus gratuiti e agevolazioni a Udine e non solo.

Dal 16 al 22 settembre Udine partecipa alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2025, la campagna europea che promuove spostamenti più green, sicuri e inclusivi. Arriva Udine propone un ricco programma di attività dedicate a studenti, tifosi e cittadini per incentivare l’uso del trasporto pubblico.

Per le scuole primarie, a partire dal 16 settembre, l’azienda organizza tour didattici a bordo di autobus ecologici con visita al deposito di via del Partidor. Gli alunni potranno scoprire «il funzionamento del trasporto pubblico, l’utilizzo di veicoli a gas naturale o elettrici e gli impianti di rifornimento e ricarica aziendali». Prevista anche l’iniziativa “Mobilità e Sostenibilità”, che invita tutti gli studenti a realizzare un disegno sul tema: “I lavori – spiegano da Arriva – saranno esposti in una mostra pubblica organizzata nella settimana del 22 aprile 2026, in occasione della Giornata della Terra, per dare rilievo alla creatività dei più piccoli”.

Per gli studenti universitari, dal 16 al 22 settembre, gli studenti all’ateneo friulano possono viaggiare gratuitamente sul servizio urbano di Udine per raggiungere le sedi dell’Università semplicemente esibendo al personale di controllo il tesserino in corso di validità. “Questa iniziativa è un’opportunità concreta per rendere il trasporto pubblico parte integrante della vita degli studenti – spiegano Salvatore Amaduzzi e Luca Cadez di UniUd Sostenibile –. Viaggiare gratuitamente significa incentivare scelte quotidiane più responsabili volte a ridurre le emissioni”.

Sabato 20 settembre, in collaborazione con il Comune di Udine, la validità del normale biglietto urbano sarà estesa a quattro ore. “Parlare di mobilità sostenibile significa accompagnare i cittadini in un cambiamento culturale, offrendo alternative concrete e convenienti – sottolinea l’assessore alla viabilità Ivano Marchiol –. La Settimana Europea è il momento ideale per sperimentare nuove forme di spostamento e sensibilizzare la comunità”.

In occasione di Udinese–Milan, la linea 9 prolungherà il servizio fino a tarda serata dopo la fine dell’evento, consentendo ai tifosi di raggiungere lo stadio e tornare comodamente a casa in bus. Per i cicloamatori, sabato 20 settembre sarà possibile trasportare gratuitamente la bicicletta sulla motonave Marano–Lignano.

Arriva Udine coinvolge anche i propri dipendenti: con l’iniziativa interna “Muoviamoci insieme! Facciamo la differenza, un passo alla volta”, i dipendenti sono invitati a tracciare e condividere i propri spostamenti sostenibili (camminata, corsa a piedi, km in bici..) svolti durante la settimana della mobilità sostenibile per calcolare la strada percorsa complessivamente da tutta l’azienda, e premiare le persone che avranno contribuito maggiormente. Inoltre, è in corso una survey interna per indagare come i dipendenti raggiungano il luogo di lavoro e valutare quanto gli spostamenti siano sostenibili, in un’ottica di monitoraggio e miglioramento futuro.

“La sostenibilità è un pilastro della nostra strategia – dichiara Diego Regazzo, amministratore delegato di Arriva Udine –. Stiamo investendo in una flotta sempre più green, tra veicoli a gas naturale compresso e bus elettrici, e in iniziative che avvicinino sempre di più i cittadini al trasporto pubblico. Con la Settimana Europea della Mobilità vogliamo non solo far conoscere i nostri servizi, ma stimolare tutti a compiere scelte più consapevoli”.