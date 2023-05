Manifesto contro gli Alpini a Udine: “Attacco squallido e volgare”

A Udine è comparso un manifesto contro gli Alpini.

A pochi giorni dall’Adunata a Udine, nel capoluogo friulano è comparso un manifesto contro gli Alpini, dal titolo “Alpini, uomini del fare (male)”. Il cartello è stato appeso in via Melegnano e ha subito scatenato reazioni critiche.

“E’ l’ennesimo attacco volgare, squallido e inaccettabile contro gli alpini” ha detto il consigliere regionale di Forza Italia, Roberto Novelli “, che ha anche richiesto “l’immediato ritiro di qualsiasi foglio che propali insulti o offese a un Corpo di cui andiamo orgogliosi. Confido che dalla politica arrivi una condanna unanime. Stop al tiro al piccione contro chi, storicamente, ha reso un servizio prezioso e fondamentale per la comunità”.

“Si tratta di un attacco che più che provocatorio, appare irricevibile e disgustoso – ha aggiunto -. Evito di ripetere quanto riportato dal manifesto perché ci proietta verso una dimensione surreale. Mi limito a una considerazione: a ridosso dell’adunata, un gesto del genere fa ribollire il sangue”.

“Periodicamente – ha concluso Novelli – assistiamo ad attacchi scomposti e dileggianti contro gli alpini. Mi auguro che almeno in questa circostanza tutte le forze politiche prendano una posizione chiara e inequivocabile. Spero che non arrivi qualche esponente della sinistra antagonista che presti il fianco a queste iniziative inqualificabili. E chiedo di attivare ogni forma di controllo per risalire alla paternità di questo gesto indecoroso”.