Due friulani ad Affari Tuoi: ecco quanto hanno vinto

Friulani protagonisti della trasmissione Affari Tuoi.

Sono Alessandro e Tamara, fratello e sorella di Basiliano, i protagonisti della puntata di ieri sera del programma di Rai Uno Affari Tuoi.

I due concorrenti dello show condotto da Amadeus hanno tentato la scalata per vincere il premio massimo di 300 mila euro e lungo il percorso non sono mancati alcuni colpi di scena. Il primo pacco aperto ha rivelato una somma di 50 mila euro, poi, come prevede il format che ormai tutti conosciamo, il Dottore ha proposto di scambiare il pacco con un altro, e i concorrenti hanno accettato, passando dal pacco numero otto al numero tre.

Alla fine, Alessandro si è trovato con zero euro da un lato e 100 mila euro dall’altro. Il Dottore ha fatto l’ultima offerta: un assegno di 30 mila euro. Alessandro e sua sorella hanno deciso di accettare l’offerta e di dividere la somma vinta in parti uguali.