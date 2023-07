Apparecchi acustici in Friuli, parla l’esperto: “I vantaggi del noleggio”

I vantaggi del noleggio degli apparecchi acustici.

Per chi ha problemi di udito arriva per la prima volta in Friuli un importante servizio. Grazie al centro Subito Sento di via Crispi 13 a Udine infatti, l’apparecchio acustico si potrà anche noleggiare. Una scelta particolarmente conveniente per le famiglie che desiderano avere un apparecchio acustico di qualità, ma non vogliono effettuare un grande investimento iniziale.

Di questo nuovo servizio ne abbiamo parlato con Massimiliano Marcuzzi, tecnico audioprotesista del centro acustico Subito Sento di Udine.

Massimiliano, potrebbe raccontarci cosa offre e quali sono i vantaggi del noleggio al centro Subito Sento di Udine?



Il servizio di noleggio consiste in un abbonamento mensile con un canone accessibile praticamente a tutti dove l’utente è messo nella condizione di sentire in maniera ottimale in base alle proprie esigenze. Questo consente quindi di mantenere nel tempo la propria efficienza uditiva al meglio con tutti i mezzi tecnologici messi a disposizione direttamente dal nostro centro.



Come funziona la manutenzione dell’apparecchio acustico? È compresa nel canone?



La manutenzione e la garanzia sono comprese nel canone di noleggio. Nello specifico la garanzia è illimitata. Inoltre, con l’avvento delle ultime tecnologie ricaricabili abbiamo ormai eliminato anche l’onere dell’acquisto delle pile che praticamente sono incluse nel pacchetto e grazie alle tecnologie ricaricabili, non sono più necessarie.



Cosa devo fare per avere una protesi acustica da a voi? Come faccio a sapere se ne ho bisogno?



È molto semplice: qualsiasi persona può rivolgersi al nostro centro per un controllo dell’udito. E’ una procedura veloce non invasiva totalmente senza impegno e gratuita. Lo può fare chiunque anche per semplice curiosità, chi ha dei fattori di rischio per l’udito lavora in ambiente rumoroso, chi ha della familiarità con i problemi di udito oppure anche chi è già portatore di protesi acustiche e vuole migliorare la propria condizione uditiva. Può rivolgersi a noi chiamando il numero telefonico 348 44 25 687 e fissare un appuntamento presso il nostro studio oppure anche a domicilio sempre in maniera totalmente gratuite senza impegni. Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00.

Se il test rivela un calo dell’udito come si interviene?

Nel caso in cui venisse riscontrata una necessità o la volontà di adottare una soluzione per migliorare il proprio udito sarà nostra cura scegliere assieme all’assistito la soluzione migliore per le proprie esigenze. Abbiamo tutte le soluzioni tecnologiche che ci sono in commercio e che si possono adattare ogni singola esigenza della persona. Andiamo quindi oltre al fatto puro e semplice del calo uditivo.

Quali sono le esigenze da tener conto nella scelta dell’apparecchio acustico?

Al centro Subito Sento andiamo a valutare i diversi tipi di apparecchi acustici anche in base a diversi fattori personali. Ad esempio, una persona che ha un’attività lavorativa molto impegnata avrà esigenze diverse rispetto ad un’altra più anziana che fa una vita più casalinga. Si va quindi dalla tecnologia più tradizionale, dagli apparecchi per sordità più profonde fino agli quelli ricaricabili e che si possono connettere attraverso le tecnologie wireless con tutti i dispositivi di uso comune come gli smartphone o anche la TV per un ascolto perfetto anche dei film.