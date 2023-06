Il programma del giardino estivo al Visionario di Udine.

Aperitivi, cene di erbe, musica live, mercatini e lezioni di ballo: stasera, martedì 13 giugno, prende il via la nuova stagione del giardino estivo del Visionario di Udine con un ricchissimo cartellone di attività pronto a scandire i prossimi mesi della vita cittadina.

Ad inaugurare il garden, alle 19.00, sarà la musica degli ABSOLUTE 5, cover band tra le più apprezzate nel panorama italiano composta da Francesco Zanelli (voce), Gianni Zongaro (chitarra e cori), Daniele Dibiaggio (tastiere, chitarre e cori), Martino Pavanello (basso e cori) e Steven Viol (batteria e cori). Energia, movimento, look, carisma e professionalità sono gli ingredienti che rendono unico e coinvolgente lo show che la band propone, con un repertorio a base di famosissime hit che spazierà tra tutti i generi e le epoche musicali.

Per questa edizione, il garden del Visionario presenterà un calendario ispirato alla botanica e all’amore per le piante, gli orti, i fiori, le erbe. Il programma prevede per ogni giorno della settimana eventi diversi: il lunedì le cene in verde, con menù sempre diversi a base di verdure, erbe, fiori edibili o funghi (unico evento a pagamento); il martedì musica live; il mercoledì primi passi di danza e social dance con con gli insegnanti dello ZOO; il giovedì gli aperitivi con le erbe, drink preparati ad hoc per la serata, chiacchierando con esperti botanici e amanti delle piante; il venerdì eventi speciali e appuntamenti dedicati ai bambini. Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00, anche il chiosco bar del Bistrò Primafila (gestito da Dolcemente Amici) che accompagnerà gli eventi con cocktail estivi, birre e stuzzichini.