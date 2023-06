I controlli sulle strade della Carnia.

Le sinuose curve delle strade della Carnia con i loro paesaggi mozzafiato sono spesso teatro di indimenticabili gite a cavallo delle due ruote. Al fine di garantire la sicurezza di questa speciale categoria di utenti della strada la Polizia di Stato ha predisposto una serie di controlli lungo la strada Provinciale numero 1 nel tratto Verzegnis – Sella Chianzutan.

In un caso è stata accertata una pesante infrazione ossia quella relativa all’alterazione delle caratteristiche costruttive dell’autovettura. Si trattava di una Renault Clio Williams equipaggiata con un volante da competizione e con pneumatici di misura differente rispetto a quelli iscritti in carta di circolazione. Per il conducente si prospetta una sanzione pecuniaria di 430 euro e il ritiro della carta di circolazione.

I controlli della velocità.

Il primo obbiettivo il controllo della velocità misurato con la strumentazione telelaser: nessuna violazione è stata rilevata dallo strumento di misurazione. A fronte di questa buona notizia, che lascia intendere come la consapevolezza dei rischi della circolazione stradale si stia facendo largo in maniera sempre più diffusa, i controlli eseguiti da operatori della Sezione Polizia Stradale di Udine e del Commissariato P.S. di Tolmezzo hanno prodotto risultati interessanti.

Le altre violazioni.

Sono stati controllati 38 veicoli e 43 persone e contestate 8 violazioni al codice della strada.

In due casi è stata contestata la violazione per chi circola con targa posteriore del motoveicolo inclinata a tal punto da renderne illeggibili i caratteri alfanumerici. In altri due casi si è rilevata l’assenza di dispositivo silenziatore su motoveicoli

I controlli continueranno tutta l’estate.

La Polizia di Stato continuerà per tutta l’estate a monitorare le condizioni di sicurezza delle strade prese d’assalto dai bikers, al fine di garantire la massima sicurezza della circolazione e l’incolumità degli utenti della strada. Massima attenzione quindi all’efficienza dei veicoli, al rispetto delle regole e. in particolar modo, al giusto abbigliamento: massima visibilità e massima sicurezza.