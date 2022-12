Approvato il disciplinare per la ztl di Udine

Parte la rivoluzione della viabilità nel centro di Udine con l’approvazione da parte della giunta Fontanini dei due disciplinari che regoleranno gli accessi alla ztl e all’area pedonale.

Il nuovo documento stabilità chi potrà ottenere il permesso per entrare e parcheggiare nel cuore cittadino e si prevede una bella sforbiciata rispetto alle attuali autorizzazioni: da 8mila, infatti, saranno ridotte a circa 2mila. La giunta ha però precisato che sarà un processo graduale: ora ci saranno diversi mesi per consentire l’informazione di cittadini e residenti, il ritiro dei vecchi pass e il rilascio di quelli nuovi; poi sarà avviata una fase sperimentale di circa uno o due mesi. Insomma, le nuove regole andranno a regime verso la metà del prossimo anno. Attenzione, però: ztl e area pedonale sono già attivi.

Per quanto riguarda l’area pedonale (che comprende via Mercatovecchio, piazza San Giacomo e le vie limitrofe fino a parte di piazza Duomo), sarà completamente off limits per i veicoli, esclusi quelli di emergenza. Si potranno però richiedere permessi temporanei con durata massima connessa al motivo della richiesta (ad esempio cantiere edile, allestimento manifestazione temporanea; etc..), oppure i pass di breve durata (da 15 minuti a 24 ore) che consente il transito e/o la sosta, previa richiesta motivata, con l’indicazione del numero di targa del veicolo, la località della sosta, la data e ora dell’ingresso (ad esempio per i residenti in caso debbano scaricare pacchi voluminosi).

In ztl, invece, ci saranno i permessi a tempo indeterminato (quelli di residenti o proprietari di parcheggio in zona a traffico limitato) che consentiranno il transito e/o la sosta; i permessi temporanei con durata massima di tre anni che consentono il transito e la sosta (ad esempio per le imprese con cantieri in ztl, per i titolari di attività commerciali per carico e scarico). Infine, i pass di breve durata (da 15 minuti a 24 ore oppure in caso di eventi/manifestazioni per la durata della manifestazione) che consentono il transito e/o la sosta a clienti ed esercenti che debbano trasportare acquisti voluminosi o ancora agli artigiani (come elettricisti e idraulici) che debbano fare un intervento di riparazione urgente in ztl o area pedonale.