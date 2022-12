Il presepe del lago di Cornino torna alla formula pre-covid

Fu interrotto nel 2020 e organizzato in forma ridotta nel 2021; ora, dopo gli anni rovinati dal covid, il presepe subacqueo del lago di Cornino torna alla sua magia originaria.

L’evento riprende infatti la sua formula tradizionale e suggestiva, nata 48 anni fa. L’appuntamento è per la sera della Vigilia, alle 20.30, in riva allo specchio d’acqua: grazie all’impegno dell’Asd Friulana Subacquei, al lavoro ormai da settimane per preparare al meglio l’evento, in un’atmosfera di luci e colori prenderà forma il presepe galleggiante, con il Bambin Gesù che emergerà dalle profondità, fra le braccia dei sub, e che insieme alle altre statue andrà a comporre la scena della Natività al centro del lago. Celebrerà il rituale monsignor Sergio De Cecco, parroco di San Daniele e Forgaria.

E stavolta il pubblico ritroverà, sulle sponde, anche i due abituali piccoli punti di ristoro allestiti dalla Friulana Subacquei e dal Gruppo alpini di Forgaria, che collabora alla logistica dell’iniziativa, promossa dall’Asd in sinergia con i Comuni di Forgaria e Trasaghis, insieme alla Protezione civile di Forgaria, Osoppo e Trasaghis: quella del 2022, dunque, sarà a tutti gli effetti l‘edizione della piena ripartenza del Natale subacqueo, che era saltato soltanto nell’anno del terremoto e nello sfortunato 2020.

“Un plauso – commenta il sindaco di Forgaria, Marco Chiapolino, che presenzierà all’evento insieme al vice Luigino Ingrassi e all’assessore Pierluigi Molinaro -, alla Friulana Subacquei, la cui enorme dedizione e passione rendono possibile, ogni mese di dicembre, il rinnovarsi di questa bella tradizione. Determinante, poi, l’appoggio delle varie realtà che concorrono alla buona riuscita dello spettacolo: a tutte loro il nostro ringraziamento, nell’attesa di una serata che ci auguriamo richiami, come da consuetudine, un folto pubblico, da un ampio bacino territoriale”.