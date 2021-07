L’ateneo di Udine ha presentato 79 percorsi formativi.

Didattica in presenza già a partire dall’inizio anno accademico, rispettando tutte le misure di sicurezza per il contenimento della pandemia. Lo ha assicurato l’Università di Udine, presentando l’offerta didattica e i servizi dell’ateneo in vista dell’autunno.

Qualora le condizioni sanitarie lo dovessero imporre “l’ateneo – fanno sapere dal rettorato – è comunque pronto a garantire la continuità del servizio offerto agli studenti in modalità a distanza, con proposte che includano anche forme di didattica innovativa e metodologie più strutturate”.

Obiettivo dell’ateneo è puntare a superare il record di immatricolazioni già raggiunto nel 2020/21 con 5 mila e 21 nuovi studenti iscritti, che avevano fatto segnare un incremento del 4,5% rispetto all’anno precedente e un +7,6% negli ultimi 5 anni. “Il risultato ottenuto lo scorso anno – ha sottolineato il rettore Roberto Pinton – ci fa ben sperare e conferma la bontà e solidità della nostra offerta didattica”.

Le novità.

Le novità per il prossimo anno accademico riguardano in particolare l’area medica, la cui offerta didattica si arricchisce del corso di laurea triennale in Assistenza sanitaria e del corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche, entrambi a numero chiuso, interateneo con l’Università di Trieste. “Due progetti didattici – ha spiegato ancora Pinton – nati anche per rispondere alla richiesta di formazione di personale necessario per il sistema sanitario regionale”.

Gli studenti possono scegliere nel complesso fra 79 percorsi formativi in 4 aree: economica e giuridica, medica, scientifica, umanistica e della formazione. I corsi di laurea triennale sono 40, i corsi di laurea magistrale 36, tre i corsi di laurea magistrale a ciclo unico. I corsi internazionali con rilascio di doppio titolo sono 14 e coinvolgono Austria, Francia, Germania, Argentina, Brasile e Canada. È anche possibile iscriversi al concorso di ammissione alla Scuola Superiore, l’istituto di eccellenza dell’ateneo che offre percorsi integrativi di formazione interdisciplinare qualificati. Tra i servizi rivolti agli studenti, attività finalizzate al benessere, alla scelta consapevole del corso di studio, percorsi formativi trasversali.

