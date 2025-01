Perché fare testamento? L’incontro a Cussignacco con la 50&Più

La 50&Più di Udine, associazioni di over 50 inserita nel sistema Confcommercio, organizza in collaborazione con la Società Bocciofila di Cussignacco un incontro formativo aperto a tutti i cittadini sul tema “Fare testamento: quando, come…e perché”.



L’appuntamento si terrà venerdì 24 gennaio alle 18.30 nella Sala Conferenze del Palabocce Udinese, in via Padova a Cussignacco. Sarà un’occasione preziosa per approfondire l’importanza di un testamento ben redatto e per chiarire ogni dubbio con l’aiuto di esperti qualificati. Interverranno l’avvocato Roberto Omenetto e il notaio Gea Arcella, che offriranno spiegazioni e consigli pratici