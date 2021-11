L’incidente sulla tangenziale di Udine.

Ennesimo incidente della strada nella giornata di oggi in Friuli. Un automobilista ha perso il controllo della sua vettura, finendo fuori strada e rimanendo ferito.

È accaduto poco dopo le 19 sulla tangenziale di Udine, poco dopo lo svincolo di Basaldella. Dopo l’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Udine e i carabinieri. Qualche disagio per la viabilità, vista anche la pioggia.

