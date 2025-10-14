Traguardo raggiunto per il Gruppo di ciclisti di Pedaliamo per Gaza, che nella tarda mattinata di oggi ha raggiunto Udine. Partiti l’8 ottobre da Torre del Pellice, in Piemonte, per prendere parte alla manifestazione prevista oggi nel capoluogo friulano. L’iniziativa, dal forte valore simbolico e solidale, ha visto un gruppo di attivisti percorrere centinaia di chilometri per portare un messaggio di pace e di sostegno al popolo palestinese.

I ciclisti sono stati accolti la sezione udinese dell’Anpi, che nel pomeriggio parteciperà al corteo indetto in concomitanza con la partita Italia–Israele. L’associazione sarà presente con striscioni e bandiere della Pace e della Palestina, ribadendo il proprio impegno per la solidarietà internazionale e i diritti dei popoli.

“Che gioia incontrarci per gridare insieme ‘Palestina libera’”, scrivono i referenti dell’Anpi di Udine in una nota diffusa sui canali social. L’associazione ha inoltre espresso gratitudine verso la comunità valdese, che ha messo a disposizione la chiesa evangelica metodista per accogliere i ciclisti e le cicliste piemontesi al loro arrivo in città.