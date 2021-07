Riconoscimenti per lo studio Mosetti Compagnone di Udine.

Tre importanti riconoscimenti a livello nazionale per lo Studio Mosetti Compagnone (con sedi a Udine, Gorizia, Trieste), guidato dagli avvocati Giulio Mosetti e Daniele Compagnone, che è salito di recente sul gradino più alto del podio in due categorie del Premio “Le Fonti Awards Italy”, che valorizza i brand, a livello aziendale e personale, attraverso la sua comunità business certificata e focalizzata di oltre 10,5 milioni di persone, e in una categoria dei Legal Community Italian Awards, che premiano le eccellenze in campo legale distintesi nel corso dell’ultimo anno.

I premi.

Grande soddisfazione nello studio, strutturato su tre sedi fisiche in Friuli Venezia Giulia, ma che fornisce consulenza in ambito giuslavoristico a oltre 500 aziende dislocate in tutto il nord Italia. Lo studio Mosetti Compagnone si è classificato primo come Team Legale dell’anno nel Diritto del Lavoro/Contenzioso, nei Le Fonti Awards Italy, “per il rigore, l’accuratezza e la qualificata competenza giuridica – si legge nella motivazione ufficiale – dimostrata dal Team di professionisti che compone lo Studio Legale guidato dagli Avvocati Giulio Mosetti e Daniele Compagnone, che ne fanno una Boutique di Eccellenza specializzata nel Diritto del lavoro Contenzioso”.

Giulio Mosetti ha vinto il premio Le Fonti Awards Italy “Avvocato dell’anno Boutique di Eccellenza Relazioni Sindacali e Industriali Consulenza” nella categoria Diritto del Lavoro, “per la professionalità e l’ampia preparazione nell’assistenza e consulenza nelle relazioni sindacali e industriali. Per l’approccio dinamico al cliente e i consigli mirati nonché orientati alla soluzione”.

L’avvocato Daniele Compagnone ha vinto il premio “Best Practice. Avvocato dell’anno Contenzioso del lavoro” dei Legal Community Italian Awards. “È uno specialista della materia soprattutto in ambito lavoristico – si legge nella motivazione – I clienti lo apprezzano per la disponibilità e reattività e le controparti per la flessibilità”.

