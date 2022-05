Due progetti degli studenti di Udine premiati Propri International

Smokelock e CO2nvert vincono il concorso per idee imprenditoriali giovanili.

L’istituto Malignani e l’Ateneo friulano sono stati premiati nelle rispettive categorie nel Concorso ospitato dall’ Albania, che vede dal 2021 gareggiare le idee innovative imprenditoriali di molti giovani studenti delle scuole superiori o dell’Università, provenienti dai paesi appartenenti alla regione adriatico-ionica.

“Nel corso degli anni, abbiamo realizzato programmi specifici di imprenditorialità per i giovani che ci hanno fatto apprezzare la motivazione, la volontà e la passione con cui sviluppano le proprie idee di business – spiega Elisa Micelli, responsabile dell’Incubatore di Friuli Innovazione che da oltre 15 anni supporta potenziali imprenditori e startup innovative – Da questo punto di vista Popri è un’iniziativa molto interessante. Quest’anno, dopo lo stop pandemico, l’iniziativa si è svolta in presenza, a Tirana, ed i team hanno avuto l’opportunità di raccogliere ancora più input in occasione dei molteplici momenti di incontro e scambio”.

Il team CO2nvert composto dagli studenti dell’Università di Udine ha proposto alla giuria un processo di produzione carbonio-negativo, innovativo nel mercato dell’etanolo sostenibile, che cercherà di combattere il cambiamento climatico e i danni ambientali garantendone maggior qualità.

Gli studenti dell’Istituto Malignani invece hanno presentato SmokeLock, un innovativo portasigarette a tempo che permette di diminuire il numero di sigarette fumate e di conseguenza la dipendenza dal fumo. Il prodotto non contiene sostanze aggiuntive e non è “consumabile”.

Già vincitori del concorso “Impresa in azione” FVG nel 2021 e del concorso Enactus Italia 2021; ora, dopo il prestigioso riconoscimento di quest’anno, per entrambi i team si apre una prospettiva internazionale che li vedrà sicuramente i protagonisti del domani.

(Visited 78 times, 78 visits today)