I progetti rivolti a chi prende il reddito di cittadinanza.

Mettersi a disposizione della cittadinanza con progetti di pubblica utilità. La giunta comunale di Udine ha approvato oggi cinque progetti rivolti a chi attualmente riceve il reddito di cittadinanza.

Per il sindaco Pietro Fontanini si tratta della “prima volta che questa amministrazione utilizza questo strumento che riteniamo importante non solo perché offre alle persone in difficoltà un’occasione di inclusione sociale e di inserimento nel mondo del lavoro, ma anche perché va a integrare i servizi che il Comune offre nell’ambito della tutela delle aree pubbliche, del sociale, dell’ambiente, della cultura e del patrimonio artistico”.

Gli ambiti di impiego.

Nello specifico, si tratta di attività cui potranno partecipare complessivamente diciotto persone che attualmente beneficiano del reddito di cittadinanza e che riguarderanno il presidio dei giardini pubblici, l’assistenza dei cittadini negli uffici dell’ambito socio sanitario, il riordino e la pulizia degli spazi che ospiteranno le iniziative di UdinEstate, il monitoraggio dello stato delle strade cittadine e la manutenzione delle aree verdi. “Le attività – conclude l’assessore al Personale, Fabrizio Cigolot – avranno durate differenti a seconda del tipo di progetto e vanno da un minimo di otto ore settimanali a un massimi di sedici”.

