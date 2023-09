Multa per l’Udinese.

La Figc aveva stabilito il minuto di silenzio, prima del fischio d’inizio, per la morte del Presidente emerito Giorgio Napolitano, ma i tifosi, domenica allo Stadio contro la Fiorentina, non l’hanno rispettato: risultato? L’Udinese si è beccato una multa di 5 mila euro.

E’ la decisione del giudice sportivo, resa nota oggi, e che non sanziona solo i bianconeri, ma anche altri quattro club del campionato, ossia Empoli, Hellas Verona, Lazio e la stessa Fiorentina (per tutti, la multa è dello stesso importo). Il giudice sportivo, nella sua comunicazione, ha comunque sottolineato che, per quanto riguarda la partita del Verona e della Lazio, il comportamento dei tifosi è stato “immediatamente coperto dalla disapprovazione della restante parte dello stadio”