Truffe agli anziani in Friuli, la polizia incontra i cittadini e spiega come difendersi

Una serie di incontri per difendersi dalla truffe agli anziani.

Visto il recente incremento dei tentativi di truffa al telefono a danno di persone anziane, la Questura di Udine ha organizzato nella mattinata odierna una serie di incontri di sensibilizzazione sull’odioso fenomeno con la cittadinanza.

Personale della Polizia di Stato della Questura e dei due Commissariati di Pubblica Sicurezza di Cividale del Friuli e Tolmezzo ha incontrato cittadini più e meno grandi nei locali gentilmente messi a disposizione dalle Amministrazioni Comunali dei tre comuni per parlare delle insidie dei truffatori, che agiscano a mezzo telefono, internet o semplicemente presentandosi a casa o per strada.

Tra le molte cautele ed attenzioni suggerite, è stato ribadito di chiamare sempre il Numero Unico Emergenza 112 in caso anche di semplice sospetto sulla persona che ci si presenti in casa, proponendoci nuovi contratti o abbonamenti o, ancor peggio, per chiedere soldi e gioielli di cui avrebbero bisogno i nostri figli o nipoti. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai corretti comportamenti da tenere in banca, al bancomat, nei parcheggi di esercizi commerciali o in strada alla guida. Gli incontri, vista l’attenta partecipazione dei presenti e nella certezza della loro utilità in termini di prevenzione, saranno ripetuti anche nelle prossime settimane ed in sedi ed occasioni diverse.