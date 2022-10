Addio al professore Gabriele Qualizza

Gli studenti lo attendevano in aula per la lezione, ma il professore Gabriele Qualizza non è arrivato. Il docente dell’Università di Udine era infatti morto da alcuni giorni per un malore, ma all’Ateneo nessuno lo sapeva.

E’ stato solo ieri che la notizia si è diffusa, quando lui non si è presentato per la lezione di sociologia del Corso di laurea in Dams (Discipline delle arti e dello spettacolo) di cui era docente. Qualizza, 60 anni, era laureato in filosofia e sociologia all’Università di Trieste ed era molto apprezzato tra i ragazzi che seguivano i suoi corsi; era docente anche al Dill, Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione e società, nella sede goriziana dell’ateneo friulano. Secondo quanto riportato dal fratello, il professore avrebbe avuto un malore in casa, qualche giorno fa. La sua scomparsa ha lasciato dolore e tristezza tra colleghi e studenti.