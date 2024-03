Apre a Udine il Nuovo Gambrinus.

Lo storico negozio di riferimento di Viale Vat a Udine, il Birra Store, dove dal 2018 si possono trovare birre da tutto il mondo, amplierà sia il locale sia l’offerta: da venerdì 8 marzo infatti, prenderà vita il Nuovo Gambrinus, che includerà sia lo Store di birre, sia un’ampia scelta gastronomia in linea con tutte le proposte beverine.

Lo stesso proprietario, Luca Fantoni, 53 anni, spiega quanto questa idea innovativa sarà in grado di abbracciare una fetta più ampia di clientela: “L’idea di allargare il concept dell’azienda deriva dalla volontà di sfruttare al massimo la metratura del locale, dell’ ampio parcheggio e, non in ultima battuta, anche la zona che si presta ad un forte passaggio” spiega Fantoni.

“Ci saranno delle novità anche per quanto riguarda l’arredamento, si è pensato ad una sorta di rivoluzione totale, la nuova vita di un locale che necessitava di una ripartenza con degli elementi in più” prosegue il titolare. “Il locale nasce e fa il suo esordio grazie alla specializzazione nella grandissima scelta di birre e di questo ne vado più che orgoglioso, ma da venerdì la clientela potrà trovare anche l’angolo caffetteria e prodotti gastronomici mirati proprio alla nostra realtà” precisa Fantoni.

“La clientela – conclude il titolare – potrà viaggiare nei meravigliosi angoli del mondo stando comodamente seduta al tavolo del nostro locale, assaggiando prodotti tipici di prima qualità”. L’inaugurazione avrà luogo, come sopra citato, venerdì 8 marzo alle 17.30 dove, oltre al buffet, ci sarà anche un’opera teatrale dedicata alla giornata mondiale delle Donne e, a concludere, il concerto “Extraccion Sur”.