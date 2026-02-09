La Fiera di Udine ospita una nuova edizione di Udine Comics & Games, dedicata al mondo della cultura pop e dei fumetti.

Sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026 la Fiera di Udine ospita una nuova edizione di Udine Comics & Games, la manifestazione dedicata al mondo della cultura pop che richiama appassionati di fumetti, gaming, cosplay e intrattenimento da tutto il Friuli Venezia Giulia. Il manifesto dell’evento è firmato dall’illustratore Mattia Modde.

Il programma si annuncia ricco di ospiti e appuntamenti, a partire dal ritorno “a casa” di Ruggero de I Timidi, artista udinese che presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo progetto, restando in fiera per l’intero weekend. Sabato, dopo l’apertura degli stand e del padiglione gaming alle 10, spazio a creator, doppiatori e illustratori, con il game show di Stibazzi, il live drawing di Richard HTT e i concerti di Valentina Ponzone e dello stesso Ruggero de I Timidi.

La domenica sarà all’insegna delle grandi voci dell’animazione e della musica: dal pianoforte di Edoardo Brugnoli all’incontro con Laura Lenghi, storica voce di Mulan, fino all’energia delle QueenX e delle interpreti delle sigle di Pretty Cure. Gran finale con Flavio Aquilone e l’attesissima Gara Cosplay.

Presente anche una sezione per partecipare ai raduni K-pop e alle grandi adunate dei fan degli anime più in voga oltre agli attesissimi meet & greet con i principali ospiti dell’evento.

Tra stand, Artist Alley, Self Area e padiglione gaming, la Fiera di Udine si conferma spazio ideale per un evento che punta su inclusività e intrattenimento per tutte le età. Tra le novità del 2026 anche Vuemme18, mostra dedicata al fumetto erotico, accessibile solo ai maggiorenni in un’area controllata. Un’attenzione alla diversità dei pubblici ribadita dagli organizzatori, con l’obiettivo di rendere Udine Comics & Games un punto di riferimento sicuro e aperto per la cultura pop contemporanea.