Il meteo weekend in Friuli: stabile in quota, più nuvoloso in pianura

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato tempo stabile in quota con qualche nuvola in più nelle zone di pianura e lungo la costa dove prevarranno anche foschie e possibili banchi di nebbia, soprattutto nelle ore più fredde.

Sabato 28 febbraio: sole in montagna, nebbie in pianura

Sabato sulle zone montane il cielo sarà sereno, con inversioni termiche notturne nelle valli e aria mite in quota. In pianura e sulla costa il cielo sarà da poco nuvoloso a variabile, con maggiore nuvolosità verso il mare per la possibile presenza di nubi basse. Nelle ore notturne e al mattino saranno probabili nebbie, soprattutto sulle aree pianeggianti. In serata è atteso un aumento della nuvolosità su gran parte della regione. Le temperature massime raggiungeranno i 14-17 °C in pianura, mentre lungo la costa si fermeranno tra 9 e 12 °C.

Domenica 1 marzo: nubi basse diffuse e possibili pioviggini a est

Domenica il cielo sarà da nuvoloso dalla costa fino alla fascia prealpina più vicina alla pianura, a causa della presenza di nubi basse persistenti. Sulle Alpi e nelle zone più interne delle Prealpi il cielo sarà invece poco nuvoloso con schiarite. Nelle valli continueranno le inversioni termiche notturne e non mancheranno foschie o nebbie nelle ore più fredde. In serata non si escludono deboli pioviggini sulle zone orientali e sul Carso.

L’inizio della prossima settimana.

Lunedì sulle Alpi il cielo sarà variabile, mentre sul resto della regione prevarranno condizioni da nuvolose a coperte, con foschie diffuse. Tra la notte e il mattino non si esclude qualche debole pioggia sparsa sulla fascia orientale. Lo zero termico si manterrà attorno ai 2000 metri. Martedì il tempo tenderà a migliorare in montagna, con cielo in genere poco nuvoloso e inversioni termiche notturne, mentre su pianura e costa il cielo sarà da poco nuvoloso a variabile per la possibile presenza di nubi basse. Nelle ore più fredde torneranno probabili nebbie. Lo zero termico risalirà fino a circa 2400 metri.