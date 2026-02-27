Il meteo weekend in Friuli: stabile in quota, più nuvoloso in pianura

27 Febbraio 2026

di Redazione

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato tempo stabile in quota con qualche nuvola in più nelle zone di pianura e lungo la costa dove prevarranno anche foschie e possibili banchi di nebbia, soprattutto nelle ore più fredde.

Sabato 28 febbraio: sole in montagna, nebbie in pianura

Sabato sulle zone montane il cielo sarà sereno, con inversioni termiche notturne nelle valli e aria mite in quota. In pianura e sulla costa il cielo sarà da poco nuvoloso a variabile, con maggiore nuvolosità verso il mare per la possibile presenza di nubi basse. Nelle ore notturne e al mattino saranno probabili nebbie, soprattutto sulle aree pianeggianti. In serata è atteso un aumento della nuvolosità su gran parte della regione. Le temperature massime raggiungeranno i 14-17 °C in pianura, mentre lungo la costa si fermeranno tra 9 e 12 °C.

Domenica 1 marzo: nubi basse diffuse e possibili pioviggini a est

Domenica il cielo sarà da nuvoloso dalla costa fino alla fascia prealpina più vicina alla pianura, a causa della presenza di nubi basse persistenti. Sulle Alpi e nelle zone più interne delle Prealpi il cielo sarà invece poco nuvoloso con schiarite. Nelle valli continueranno le inversioni termiche notturne e non mancheranno foschie o nebbie nelle ore più fredde. In serata non si escludono deboli pioviggini sulle zone orientali e sul Carso.

L’inizio della prossima settimana.

Lunedì sulle Alpi il cielo sarà variabile, mentre sul resto della regione prevarranno condizioni da nuvolose a coperte, con foschie diffuse. Tra la notte e il mattino non si esclude qualche debole pioggia sparsa sulla fascia orientale. Lo zero termico si manterrà attorno ai 2000 metri. Martedì il tempo tenderà a migliorare in montagna, con cielo in genere poco nuvoloso e inversioni termiche notturne, mentre su pianura e costa il cielo sarà da poco nuvoloso a variabile per la possibile presenza di nubi basse. Nelle ore più fredde torneranno probabili nebbie. Lo zero termico risalirà fino a circa 2400 metri.

