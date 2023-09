Il festival dello street food a Udine.

Non solo Friuli Doc: Udine sarà invasa anche dai sapori e dai profumi del cibo di strada di qualità, grazie all’edizione autunnale di “Streeat food truck festival 2023”, che si terrà come di consueto in Giardin Grande.

“Streeat food” è un evento che coinvolge un gran numero di pubblico ogni volta che fa tappa nella città di Udine, e l’edizione primaverile degli scorsi aprile e maggio ha ottenuto, come ormai consuetudine, un’ottima risposta da parte del pubblico.

Perciò, come deliberato dalla giunta del Comune di Udine lo scorso martedì, la manifestazione tornerà a Udine in Piazza Primo Maggio da venerdì 13 a domenica 15 ottobre 2023. Il programma dell’evento prevede l’apertura degli stand venerdì alle ore 17.00 fino alle ore 1.00, sabato dalle ore 11.00 alle ore 1.00 e domenica dalle ore 11.00 alle ore 0.00.

Il cibo sarà protagonista assoluto della tre giorni all’insegna delle nuove esperienze del gusto. Cittadini e visitatori avranno la possibilità di provare le specialità regionali da tutta Italia, da nord a sud, ma anche piatti tipici e bevande da paesi di tutta Europa e del mondo, preparati a bordo di camioncini, furgoni, motociclette, apecar, rimorchi e carretti allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi, in pieno stile street.