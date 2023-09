Chiude una storica pizzeria di Tarvisio.

Dopo ben dieci anni di onorato servizio, le porte del bar ristorante pizzeria Friuli a Tarvisio ‘alto’ si sono chiuse ieri, giovedì 31 agosto. Le difficoltà a reperire personale qualificato hanno fatto si che i fratelli Amoroso, Donato 57 anni e Roberto 48, optassero per continuare unicamente la gestione del blasonato Hotel Trieste, a Tarvisio ‘alto’.

“Indubbiamente c’è molto dispiacere nel dover chiudere questa realtà che portiamo avanti da dieci anni – spiega Donato, che ricopre anche la carica di consigliere comunale di Tarvisio- tuttavia abbiamo sentito l’esigenza di fonderci in un’unica realtà sia per una questione legata al personale, sia per ridurre i costi e proseguire assieme in un’unica struttura”, spiega il titolare che, nonostante l’ultimo giorno di attività, guarda al futuro con grande fiducia.

“Ciò che mi porta ad essere particolarmente di buon umore è il fatto che abbiamo dei progetti in cantiere, dei quali al momento, un po’ per scaramanzia, non intendo svelare nulla”. Un mix di emozioni insomma, contrastanti tra loro, ma che senza ombra di dubbio portano i fratelli Amoroso ad essere più uniti che mai.

Figli d’arte da tre generazioni, la loro famiglia si trasferì da Napoli nel lontano 1972 dove intraprese fin da subito con successo la carriera nel mondo della ristorazione. “Certi di conferire da sempre un buon servizio alla clientela che da anni si è affezionata a noi, aspetteremo tutti gli avventori del bar Friuli qui, all’Hotel Trieste – dice con simpatia Donato -. D’altronde, ci siamo spostati solo di qualche centinaio di metri “.