Vandalizzato e sporco, l’inciviltà “colpisce” l’ascensore per il Castello di Udine

La situazione dell’ascensore per il Castello a Udine.

E’ praticamente nuovo: è stato inaugurato solo pochi mesi fa poi è rimasto bloccato per un guasto; è stato aggiustato, ma ancora non ha vita facile: l’ascensore per il Colle del Castello di Udine, infatti, è stato oggetto di atti di inciviltà da parte di qualche utente.

Sulle porte, infatti, è stato tracciato un disegno volgare, mentre all’interno mostra segni di ambigua sporcizia, tanto che qualcuno (che ha postato le foto su un gruppo social) ha parlato della salita meccanica come “ridotta a pisciatoio e ‘tavolozza’ per street art diversamente originale”. Molti, tra l’altro, lamentano che sia scarsamente pubblicizzato e segnalato.

Spiace vedere una struttura lungamente attesa per facilitare l’accesso al Colle simbolo della città ridotta in tali condizioni tanto che diversi utenti chiedono che venga introdotto un addetto oppure di istituire il servizio a pagamento per frenare gli atti di inciviltà.

Foto di Ester Soramel





Foto di Ester Soramel