Lunedì parte il cantiere sui controviali di viale Venezia.

La sistemazione di viale Venezia si avvia alla conclusione: dopo l’intervento sulle due rotonde, prendono il via anche le riasfaltature dei controviali, a partire da lunedì febbraio e fino a venerdì 17 marzo. Il cantiere riguarderà sia il controviale Nord sia quello Sud, nel tratto compreso da piazzale XXVI luglio all’imbocco della tangenziale ovest e viceversa.

La modifica della viabilità avverrà secondo varie fasi operative:

FASE 1: da lunedì 27.02.2023 a mercoledì 01.03.2023, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 i lavori interesseranno il controviale Nord, da Piazzale XXVI Luglio alla rotatoria di via Firenze

FASE 2: da martedì 28.02.2023 a giovedì 02.03.2023, dalle ore 8.30 alle ore 18.00, il cantiere riguarderà il controviale Nord dalla rotatoria di via Firenze alla rotatoria di via Birago

FASE 3: da mercoledì 01.03.2023 a venerdì 03.03.2023 dalle ore 8.30 alle ore 18.00 sul controviale Nord dalla rotatoria di via Gabelli all’imbocco per la tangenziale Ovest

FASE 4: da venerdì 03.03.2023, lunedì 06.03.2023 e martedì 07.03.2023 dalle ore 8.30 alle ore 18.00, sul controviale Sud dal civico 442 fino alla rotatoria di via Gabelli

FASE 5: da lunedì 06.03.2023 a mercoledì 08.03.2023 dalle ore 8.30 alle ore 18.00 sul controviale Sud dalla rotatoria di via Gabelli alla rotatoria di via Mazzucato

FASE 6: da martedì 07.03.2023 a giovedì 09.03.2023 dalle ore 8.30 alle ore 18.00, sul controviale Sud dalla rotatoria di via Mazzucato al Piazzale XXVI Luglio

A completamento dell’intervento, venerdì 10, lunedì 13 e martedì 14 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 18.00, saranno realizzati i dossi sul controviale Nord (da Piazzale XXVI Luglio in direzione Pasian di Prato), in corrispondenza dei civici n.31 (ingresso Questura) – n.35- n.187- n.401; da martedì 14 a venerdì 17, invece, dalle 8.30 alle 18, lo stesso lavoro riguarderà i dossi sul controviale Sud (da Pasian di Prato in direzione Piazzale XXVI Luglio), in corrispondenza dei civici n.420-386 (Casa di Cura)- n.282- n.138

Viale Venezia sarà transitabile per l’intera durata dell’intervento. I marciapiedi sui controviali saranno regolarmente accessibili. Il servizio di trasporto pubblico locale non subirà alcuna modifica. Solo in caso di emergenza il transito sui controviali sarà consentito esclusivamente ai frontisti e con l’ausilio di movieri, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori. Dopo la stesa dell’asfalto, i controviali non saranno transitabili fino al completo raffreddamento del manto stradale (indicativamente per un paio d’ore). Dove sono previste deviazioni e chiusure, verrà apposta idonea segnaletica verticale e, nei punti di maggiore criticità, verrà assicurata la presenza di movieri. La segnaletica orizzontale verrà eseguita entro fine marzo in orario diurno.

Tutte le specifiche modifiche alla viabilità si possono trovare sul sito del Comune di Udine.