Escort Advisor ha deciso di sponsorizzare Udine FootGolf.

Sapete cos’è il footgolf? Beh, sono in tanti a non saperlo. Al punto che la squadra locale non riusciva a trovare uno sponsor per la particolarità di questo gioco. “Figlio illegittimo” del golf e del calcio: è uno sport di precisione. Le regole sono le stesse del golf ma con una sostanziale differenza: si utilizza un pallone da calcio e le buche hanno un diametro di 50 cm; l’obiettivo è mandare la palla in buca con il minor numero di colpi possibili.

Uno sport che, pur non essendo molto conosciuto, negli anni ha avvicinato molti appassionati, anche in Friuli: nel 2015, infatti, è nata Udine FootGolf, i cui componenti sono rimasti letteralmente folgorati dalla peculiare disciplina dopo una gara promozionale al Golf Club di Udine di Fagagna (che ha due percorsi dedicati).

Fatta la squadra, però, era necessario trovare qualcuno che la sponsorizzasse, data la volontà di competere con le formazioni che militano nel campionato nazionale e le conseguenti trasferte. Un’operazione che non è stata facile, ma alla fine ha avuto un esito positivo: lo sponsor è stato trovato e si tratta nientemeno che di Escort Advisor, soprannominato il “tripadvisor” del sesso dato che recensisce le escort. Un sito che è diventato un colosso, con oltre 130 mila recensioni, 4,8 milioni di utenti unici al mese e 700 milioni di ricerche sul sito.

Per il 2023, a vestire la maglia di Udine Footgolf sponsorizzata da Escort Advisor sono il fondatore della squadra Stefano Frantz; le due giocatrici Alessia Agnola e Alessia Tuttino (che tra l’altro vanta un incredibile curriculum calcistico con 4 scudetti, oltre 300 presenze in serie A e 133 in Nazionale); Stefano Birarda, Daniele Degano, Denis Dorigo, Fabio Fabro, Denis Sandri, Simone Temporini e Ivan Vendetta. E allora, non resta che fare l’in bocca al lupo alla squadra!