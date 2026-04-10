Erbe spontanee e sapori di confine: l’Invito a pranzo nelle Valli del Natisone

Dal profumo delle ortiche alle note aromatiche del levistico, passando per la menta e le erbe spontanee della tradizione locale: la primavera nelle Valli del Natisone si celebra a tavola con il ritorno di “Invito a pranzo di primavera”, la rassegna gastronomica in programma dall’11 aprile al 24 maggio in nove locali del territorio.

Un appuntamento ormai consolidato, che ogni anno richiama appassionati di cucina e curiosi alla scoperta di un patrimonio culinario unico, dove si intrecciano influenze slovene, friulane e mitteleuropee. Un mix di sapori che racconta la storia e l’identità della Benecia, trasformando ogni piatto in un’esperienza culturale oltre che gastronomica.

Un viaggio nei sapori della Benecia

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il presidente della Comunità di montagna del Natisone e Torre, Antonio Comugnaro, che ha evidenziato come la tradizione gastronomica locale rappresenti un elemento strategico per lo sviluppo turistico dell’area. La rassegna, nella sua lunga storia, ha infatti contribuito a far conoscere a migliaia di visitatori le eccellenze agricole, i prodotti tipici e l’ospitalità che contraddistingue queste vallate.



Accanto a lui, il presidente dell’associazione “Invito a pranzo”, Giancarlo Camarda, ha ribadito il ruolo centrale delle erbe spontanee, protagoniste assolute dei menù primaverili. Ingredienti come ortiche (pokrive), levistico (lustrih), menta (meta) e partenio (mederjauka) vengono reinterpretati dai ristoratori in chiave contemporanea, mantenendo però vivo il legame con la tradizione e con le antiche conoscenze, dove il cibo si intrecciava anche con proprietà benefiche e medicamentose.

Nove locali coinvolti tra tradizione e innovazione

Sono nove i locali aderenti all’edizione primaverile, distribuiti nei diversi comuni delle Valli del Natisone. Si va dall’agriturismo Scribano di Craoretto (Prepotto) al ristorante “Al Vescovo” di Pulfero, passando per l’osteria “Alla Cascina” di Sorzento e gli agriturismi Monte Re e Pestrofa a San Pietro al Natisone.



Completano il percorso gastronomico la trattoria “Da Walter” ad Altana di San Leonardo, l’Hosteria Kolovrat a Clabuzzaro di Drenchia, la trattoria Alla Cascata di Liessa (Grimacco) e l’agriturismo “La Casa delle Rondini” a Dughe di Stregna.



Ogni locale proporrà menù e degustazioni a prezzi speciali, offrendo ai visitatori un’ampia panoramica delle ricette primaverili del territorio, tra piatti della tradizione e rivisitazioni creative. I dettagli dei menù e il calendario con giorni e orari di apertura sono disponibili online, mentre per partecipare alla rassegna è fortemente consigliata la prenotazione, vista la crescente richiesta che ogni anno accompagna l’iniziativa.