A Varmo una nuova sede per le Vecchie Glorie: quasi 50 anni di calcio, amicizia e passione

Una storia lunga quasi cinquant’anni, fatta di passione per il calcio, amicizia e volontariato. Il Club Vecchie Glorie Calcio Varmo ha inaugurato sabato 10 ottobre la propria sede rinnovata, in via Giovanni Antonio da Pordenone, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni regionali e locali. Un momento importante per l’associazione sportiva dilettantistica, fondata nel 1979 e che oggi conta 48 tesserati.

Alla cerimonia è intervenuto anche il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport, Mario Anzil, che ha sottolineato il ruolo delle associazioni nella vita dei piccoli centri, non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche come luoghi di incontro e aggregazione. “La passione per lo sport e l’impegno del volontariato rappresentano lo spirito autentico delle nostre comunità. Realtà come le Vecchie Glorie di Varmo dimostrano quanto le associazioni siano importanti per mantenere vitali i rapporti tra le persone e rendere i nostri paesi luoghi nei quali è bello vivere. La sede che abbiamo inaugurato oggi è un punto di incontro e di riferimento per una comunità che nello sport trova occasioni di partecipazione e di condivisione”, ha dichiarato Anzil.

Quasi cinquant’anni di sport e volontariato

Il Club Vecchie Glorie non si occupa soltanto di calcio. Nel corso degli anni ha costruito una rete di collaborazioni con le associazioni culturali e gli altri gruppi del territorio, partecipando a numerose iniziative che contribuiscono ad animare la vita del paese. Un impegno portato avanti anche grazie alla continuità della dirigenza, con il presidente Carlo Tonizzo alla guida dell’associazione da oltre 25 anni.

Il vicegovernatore ha evidenziato come, soprattutto nei piccoli comuni, lo sport e il volontariato rappresentino strumenti fondamentali per conservare i rapporti di vicinato, la solidarietà e il senso di appartenenza. “Nei paesi come Varmo si conserva un prezioso tessuto di relazioni di vicinato, conoscenza reciproca e solidarietà, che trova nuova forza nell’attività delle associazioni sportive e culturali. È proprio il volontariato, con la sua capacità di coinvolgere le persone e favorire la partecipazione, ad alimentare quello spirito comunitario che rende così piacevole vivere nei nostri territori”, ha aggiunto.

Il Medio Friuli sarà Comunità europea dello sport 2028

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per ricordare il recente riconoscimento del Medio Friuli come Comunità europea dello sport 2028, assegnato da Aces Italia. Il territorio premiato comprende sette Comuni, con Codroipo capofila, tra i quali figura anche Varmo. Il riconoscimento sarà celebrato ufficialmente il prossimo 26 ottobre a Roma, nel Salone d’onore del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).



“Questo riconoscimento premia la vitalità sportiva del territorio e l’impegno delle tante associazioni che ogni giorno promuovono la pratica sportiva. La Regione continua a investire nel miglioramento degli impianti e nel sostegno alle attività delle società sportive, nella consapevolezza del loro valore per la qualità della vita delle comunità”, ha spiegato Anzil.



Il vicegovernatore ha inoltre anticipato che sono attualmente in fase di valutazione nuovi progetti per lo sviluppo dello sport a Varmo, dai quali potrebbero arrivare novità interessanti nei prossimi mesi.

La cerimonia si è conclusa con un ringraziamento ai volontari e al presidente dell’associazione. “Al presidente Carlo Tonizzo, che guida da oltre venticinque anni questa associazione, e a tutti i volontari rivolgo il ringraziamento della Regione per l’impegno e la passione che dedicano alla comunità. Il loro contributo è prezioso per mantenere vivi i legami tra le persone e quello spirito di appartenenza che rende così bello vivere nei nostri paesi”, ha concluso Anzil.

All’inaugurazione erano presenti anche gli assessori comunali Maldera e Tonizzo, quest’ultimo in rappresentanza del sindaco di Varmo Massimiliano Gattolini, il sindaco di Camino al Tagliamento Nicola Locatelli, il sindaco di Rivignano Teor Fabrizio Mattiussi e il presidente delle Vecchie Glorie Carlo Tonizzo.