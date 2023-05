La piazza di Venzone diventa un bosco per Parkfest.

Domenica 21 maggio, nello splendido scenario della piazza medioevale di Venzone, ritorna il Parkfest, l’evento che da ventuno edizioni rappresenta una vetrina privilegiata delle Riserve e i Parchi non solo regionali ma anche provenienti dal Veneto, Austria, Croazia e Slovenia.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Venzone e patrocinata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è inserita nel programma della “Giornata europea dei Parchi“ che quest’anno ha come slogan “Costruire sulle nostre radici!”, un invito ad aumentare la consapevolezza sulla responsabilità di conservare il patrimonio naturale e culturale per le generazioni future e scoprire come poter costruire su di esso.

Partendo proprio dalle radici, in collaborazione con il Vivaio Forestale “Pascul” e Corpo Forestale Regionale, verrà allestito un bosco in piazza per imparare a riconoscere piante, arbusti e gli animali che ci vivono. L’anteprima della manifestazione si terrà già venerdì 19 alle ore 17.00 presso il Palazzo Orgnani-Martina con letture e laboratori per bambini.

Domenica, invece, dalle ore 10.00 gli stand di Parchi e Riserve animeranno il centro del borgo ed offriranno ai presenti informazioni su quanto di bello e di buono possono offrire nei propri territori. Partendo dalla piazza principale si susseguiranno escursioni naturalistiche a piedi e in bicicletta, attività alla scoperta dell’ecosistema fluviale, visite guidate tra i tesori storici di Venzone, attività di animazione per grandi e piccoli, come il tiro con l’arco, e laboratori creativi, artistici e artigianali.

I gruppi folcloristici italiani, sloveni ed austrici e le musiche dei territori dei Parchi renderanno più piacevole e festosa l’atmosfera della cittadina medievale. Sarà inoltre possibile visitare le Mostre permanenti “Bosc – Piccolo Museo Naturalistico“ e “Tiere Motus“.

Il Parkfest sarà anche l’evento di presentazione della nuova app mobile e virtual tour del sentiero geologico del Foran dal Mus. Oltre a poter provare il virtual tour del sentiero tramite l’utilizzo di visori presso lo stand allestito all’interno della manifestazione, alle ore 10.30 presso il Palazzo Orgnani-Martina sarà illustrata l’app che, grazie alla tecnologia, permetterà di scoprire uno dei paesaggi carsici d’alta montagna più rinomati e conosciuti tra gli speleologi ed i geologi d’Europa: il Monte Canin.

A seguire, sempre presso la sala conferenze del Palazzo Orgnani-Martina, si svolgerà la premiazione delle tesi di laurea relative alla Riserva di Biosfera MAB UNESCO Alpi Giulie. Nel complesso il Parkfest sarà un’occasione per far incontrare le persone e le nostre aree protette, una festa finalizzata ad apprezzare e conoscere più a fondo le ricchezze del nostro patrimonio naturale e culturale sensibilizzando le future generazione sull’importanza della loro tutela