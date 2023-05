Vittima della truffa sull’assicurazione un uomo di Tarvisio.

Aveva appena comprato un’auto in una concessionaria di Cuneo e aveva stipulato un’assicurazione online temporanea, pagandola 50 euro, per andare a prenderla e portarla a Tarvisio, dove abita. Ma l’avventura di un sardo, domiciliato nella cittadina friulana, non è finita bene.

Il 12 maggio, tornando a casa con l’automobile nuova di zecca è stato fermato sull’autostrada dalla Polizia Stradale per un controllo. A sorpresa, gli agenti gli hanno contestato la mancata copertura assicurativa. Solo allora, il malcapitato ha scoperto di essere stato truffato: la polizza era falsa e il truffatore si era intascato i soldi. Oltre al danno, per l’uomo c’è stata pure la beffa, perché è scattato il sequestro dell’auto. Al signore non è rimasto altro da fare che presentare denuncia verso ignoti ai carabinieri di Tarvisio.