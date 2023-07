Valentina Bernardinis se n’è andata a causa di una malattia.

La comunità di Visco è in lutto per la scomparsa di Valentina Bernardinis, una giovane donna di 30 anni, madre della piccola Rebecca di 14 mesi. Aveva scoperto la sua malattia un anno fa, aveva lottato con coraggio cercando di non far star male chi le stava vicino, ma alla fine il male se l’è portata via.

Valentina, classe 1993, si è spenta mercoledì all’ospedale di Udine. Nata a Palmanova, aveva studiato per diventare estetista e una decina di anni fa era riuscita ad aprire il suo centro estetico, coronando il suo sogno. Era molto conosciuta e apprezzata in paese, sia per la sua bravura professionale, sia per la dolcezza del suo carattere.

Oltre alla piccola, la giovane lascia il compagno Toni, la mamma Patrizia, il papà Gianni e la sorella Arianna. “Conservo ogni ricordo di noi e se mi concentro riesco ancora a sentire il tuo profumo, se mi concentro riesco ancora a sentire la tua risata, riesco ancora a vederti davanti a me pur sapendo che non ci sei – la ricorda con amore una sua amica -. Sento la tua mancanza ogni secondo di ogni ora di ogni giorno, e non c’è momento in cui non provi ad immaginare a come sarebbe la nostra vita se ancora tu fossi qui. Ti ringrazio per essermi stata sempre vicina, ma ora stammi vicino anche da lassù – continua -. Proteggi la tua piccola Rebecchina, noi ci prenderemo cura di lei e faremo in modo di non farla sentire mai sola. Brilla tra le stelle più belle assieme ai nonni. Ti voglio tanto bene e sarai per sempre nel mio cuore“.