Una grande scritta nella piazza di Aquileia: il flash mob per la pace

Il flash mob ad Aquileia.

A due anni dallo scoppio dal conflitto Russo Ucraino e dopo l’escalation della guerra tra Israele e Hamas nella striscia di Gaza il Consiglio comunale di Aquileia unito, attraverso i suoi tre capigruppo Aquileia Viva La Rete per Aquileia Aquileia Civica ed Il Sindaco Emanuele Zorino, ha realizzato un flash mob per la Pace nel Mondo in Piazza Capitolo.

Un’iniziativa per ispirare l’intera Comunità a riflettere sull’importanza della pace e promuovere i valori di comprensione reciproca e rispetto. Nel pomeriggio di venerdì li alunni delle scuole primaria e secondaria dell’istituto comprensivo Don Milani di Aquileia con il Dirigente Zulini e il corpo docente hanno partecipato alla manifestazione di sensibilizzazione intervenendo con alcune letture sulla Pace e formando in gruppo la parola latina PAX, una parola con un significato profondo che rappresenta la speranza per un mondo armonioso, libero da conflitti e violenza.

Una riflessione voluto all’unanimità da tutti i consiglieri Comunali che hanno deciso di coinvolgere le giovani generazioni rappresentanti il futuro delle nostre comunità. A seguito della manifestazione i consiglieri comunali predisporranno un documento di impegno e sensibilizzazione contro tutti i conflitti e le guerre nel mondo da inviare alle autorità nazionali e internazionali.